النائب علي عمار: هناك ضغط أميركي كبير على لبنان والمنطقة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي ونحن نقول إن أي تطبيع مع العدو يشكل خيانة للمقاومة والأمة والشهداء

وزير الخارجية الإسرائيلي: طائراتنا قصفت صباح اليوم مقار لحزب الله في لبنان وسنواصل إستهداف أي عناصر إرهابية تشكل تهديدًا على أمننا

وزير الخارجية الإسرائيلي: طائراتنا قصفت صباح اليوم مقار لحزب الله في لبنان وسنواصل إستهداف أي عناصر إرهابية تشكل تهديدًا على أمننا

النائب علي عمار: حزب الله لا يريد حربًا ولكن إذا ما فرضت عليه فهو على أهبة الإستعداد لردع أي عدوان