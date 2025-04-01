وزير الخارجية الإسرائيلي: طائراتنا قصفت صباح اليوم مقار لحزب الله في لبنان وسنواصل إستهداف أي عناصر إرهابية تشكل تهديدًا على أمننا

وزير الخارجية الإسرائيلي: الرئيس التركي قد يسعى لتشتيت الإنتباه عن أزمته الداخلية بمواجهة معنا ولن نتيح له ذلك

وزير الخارجية الإسرائيلي: الرئيس التركي قد يسعى لتشتيت الإنتباه عن أزمته الداخلية بمواجهة معنا ولن نتيح له ذلك

النائب علي عمار: هناك ضغط أميركي كبير على لبنان والمنطقة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي ونحن نقول إن أي تطبيع مع العدو يشكل خيانة للمقاومة والأمة والشهداء