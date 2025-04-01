وزير الخارجية الإسرائيلي: الرئيس التركي قد يسعى لتشتيت الإنتباه عن أزمته الداخلية بمواجهة معنا ولن نتيح له ذلك

معلومات للـLBCI: الغارة الإسرائيلية على الضاحية أسفرت عن إستشهاد علي بدير وحسن بدير وهيام محمد محمود وأحمد محمد محمود بالإضافة إلى 6 جرحى

معلومات للـLBCI: الغارة الإسرائيلية على الضاحية أسفرت عن إستشهاد علي بدير وحسن بدير وهيام محمد محمود وأحمد محمد محمود بالإضافة إلى 6 جرحى

وزير الخارجية الإسرائيلي: طائراتنا قصفت صباح اليوم مقار لحزب الله في لبنان وسنواصل إستهداف أي عناصر إرهابية تشكل تهديدًا على أمننا