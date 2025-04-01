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المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار العقيبة يشهد زحمة سير خانقة بسبب أعمال لفرق من وزارة الأشغال العامة والنقل قبالة مفرق الشلالات العقيبة

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2025-04-01 | 05:09
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المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار العقيبة يشهد زحمة سير خانقة بسبب أعمال لفرق من وزارة الأشغال العامة والنقل قبالة مفرق الشلالات العقيبة
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المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار العقيبة يشهد زحمة سير خانقة بسبب أعمال لفرق من وزارة الأشغال العامة والنقل قبالة مفرق الشلالات العقيبة

 
 
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