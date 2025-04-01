الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 1042 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها
آخر الأخبار
2025-04-01 | 06:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 1042 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الصحة
التابعة
لحماس:
ارتفاع
الشهداء
استئناف
إسرائيل
ضرباتها
التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 13:15 والساعة 16:00 في حقل القليعة - مرجعيون
المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار العقيبة يشهد زحمة سير خانقة بسبب أعمال لفرق من وزارة الأشغال العامة والنقل قبالة مفرق الشلالات العقيبة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:37
يسرائيل كاتس: إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية
أخبار دولية
08:37
يسرائيل كاتس: إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
08:19
وزير الأشغال: عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت تخضع لرقابة صارمة
أخبار لبنان
08:19
وزير الأشغال: عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت تخضع لرقابة صارمة
0
أخبار لبنان
08:19
باسيل: المسيحيون في لبنان هم حجر الزاوية في الشرق الأوسط
أخبار لبنان
08:19
باسيل: المسيحيون في لبنان هم حجر الزاوية في الشرق الأوسط
0
أمن وقضاء
07:49
قوى الأمن تعمّم صورة طفل عُثر عليه في محلة الميناء - طرابلس
أمن وقضاء
07:49
قوى الأمن تعمّم صورة طفل عُثر عليه في محلة الميناء - طرابلس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:30
صور جديدة... صخرة غريبة على المريخ تذهل العلماء
علوم وتكنولوجيا
07:30
صور جديدة... صخرة غريبة على المريخ تذهل العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
06:54
"سبايس اكس" تطلق أول رحلة فضائية مأهولة تحلّق فوق قطبي الأرض
علوم وتكنولوجيا
06:54
"سبايس اكس" تطلق أول رحلة فضائية مأهولة تحلّق فوق قطبي الأرض
0
علوم وتكنولوجيا
06:46
غرسة دماغية تترجم الأفكار بطريقة شبه فورية إلى كلام
علوم وتكنولوجيا
06:46
غرسة دماغية تترجم الأفكار بطريقة شبه فورية إلى كلام
0
آخر الأخبار
06:15
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 13:15 والساعة 16:00 في حقل القليعة - مرجعيون
آخر الأخبار
06:15
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 13:15 والساعة 16:00 في حقل القليعة - مرجعيون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-03-28
توقيع إتفاق لبناني-سوري برعاية سعودية... هذا مضمونه
أمن وقضاء
2025-03-28
توقيع إتفاق لبناني-سوري برعاية سعودية... هذا مضمونه
0
صحة وتغذية
2025-03-25
اكتشاف يذهل العلماء: رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي بهذه الطريقة
صحة وتغذية
2025-03-25
اكتشاف يذهل العلماء: رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي بهذه الطريقة
0
أخبار دولية
2025-03-30
تركيا ترحب بتشكيل الحكومة الإنتقالية في سوريا
أخبار دولية
2025-03-30
تركيا ترحب بتشكيل الحكومة الإنتقالية في سوريا
0
صحف اليوم
2025-03-22
ليونة من صندوق النقد الدولي في التعاطي مع لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-03-22
ليونة من صندوق النقد الدولي في التعاطي مع لبنان (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
إستهداف مبنى في الضاحية... والجيش الإسرائيلي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة للحزب
تقارير نشرة الاخبار
07:48
إستهداف مبنى في الضاحية... والجيش الإسرائيلي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة للحزب
0
أخبار دولية
07:02
مارين لوبن طالبت بجلسة استئناف سريعة واكدت أنّها لن تترك السياسة
أخبار دولية
07:02
مارين لوبن طالبت بجلسة استئناف سريعة واكدت أنّها لن تترك السياسة
0
أمن وقضاء
02:39
من دون انذار مسبق..اسرائيل تستهدف مبنى في الضاحية فجرًا
أمن وقضاء
02:39
من دون انذار مسبق..اسرائيل تستهدف مبنى في الضاحية فجرًا
0
أخبار دولية
00:13
الصين تحذّر من أنّ استقلال تايوان "يعني الحرب"
أخبار دولية
00:13
الصين تحذّر من أنّ استقلال تايوان "يعني الحرب"
0
أخبار دولية
23:38
إيران تشكو للأمم المتحدة من تصريحات ترامب “المتهورة والعدائية”
أخبار دولية
23:38
إيران تشكو للأمم المتحدة من تصريحات ترامب “المتهورة والعدائية”
0
تقارير نشرة الاخبار
16:04
إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات
تقارير نشرة الاخبار
16:04
إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بوتين يراهن على عودة الغاز الروسي لأوروبا بثمن أميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بوتين يراهن على عودة الغاز الروسي لأوروبا بثمن أميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الـGhibli AI: الترند الذي أشعل السوشيال ميديا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الـGhibli AI: الترند الذي أشعل السوشيال ميديا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ضربة قاضية لليمين المتطرف: لوبان تُمنع من الترشح للرئاسة الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ضربة قاضية لليمين المتطرف: لوبان تُمنع من الترشح للرئاسة الفرنسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:18
بعد الغارة على الضاحية الجنوبية...الرئيس عون: إنذار خطير..
أمن وقضاء
00:18
بعد الغارة على الضاحية الجنوبية...الرئيس عون: إنذار خطير..
2
أخبار لبنان
02:45
مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير
أخبار لبنان
02:45
مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير
3
أخبار لبنان
04:20
عمار: حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته... و"للصبر حدود"
أخبار لبنان
04:20
عمار: حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته... و"للصبر حدود"
4
أمن وقضاء
23:30
أدرعي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس لتنفيذ عملية خطيرة ضد الإسرائيليين
أمن وقضاء
23:30
أدرعي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس لتنفيذ عملية خطيرة ضد الإسرائيليين
5
خبر عاجل
02:29
مصدر مقرب من حزب الله لـ "أ.ف.ب" يقول إن الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب
خبر عاجل
02:29
مصدر مقرب من حزب الله لـ "أ.ف.ب" يقول إن الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب
6
أخبار لبنان
05:20
أدرعي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة لحزب الله وفيلق القدس
أخبار لبنان
05:20
أدرعي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة لحزب الله وفيلق القدس
7
آخر الأخبار
05:04
معلومات للـLBCI: الغارة الإسرائيلية على الضاحية أسفرت عن إستشهاد علي بدير وحسن بدير وهيام محمد محمود وأحمد محمد محمود بالإضافة إلى 6 جرحى
آخر الأخبار
05:04
معلومات للـLBCI: الغارة الإسرائيلية على الضاحية أسفرت عن إستشهاد علي بدير وحسن بدير وهيام محمد محمود وأحمد محمد محمود بالإضافة إلى 6 جرحى
8
حال الطقس
02:07
طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار
حال الطقس
02:07
طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More