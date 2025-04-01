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الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة المرتبطة بإيران تستهدف 6 كيانات وفردين في إيران والإمارات والصين
آخر الأخبار
2025-04-01 | 10:31
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الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة المرتبطة بإيران تستهدف 6 كيانات وفردين في إيران والإمارات والصين
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