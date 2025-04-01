ترامب تحدث مع الرئيس المصري: المكالمة سارت بشكل جيد للغاية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كاشفا أنهما بحثا خلال مكالمة هاتفية مواضيع من بينها التقدم العسكري المحرز ضد الحوثيين في اليمن، والحلول الممكنة في قطاع غزة.



وأكد ترامب أن المكالمة سارت بشكل جيد للغاية.