بيان لرويترز من وزارة الطاقة: انقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا كلها جراء أعطال عديدة

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النائب ابراهيم الموسوي من الضاحية الجنوبية: لو صَحَّ ما يُقال عن وجود مقاوم في الشقق المستهدفة فالقوانين الدولية ومعاهدة جينيف تقول يُمنع قتل الافراد خارج نطاق الجبهة وحتى ان كان الفرد في الجبهة وهو ينسحب تمنع القوانين اطلاق النار عليه