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بيان لرويترز من وزارة الطاقة: انقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا كلها جراء أعطال عديدة
آخر الأخبار
2025-04-01 | 14:44
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بيان لرويترز من وزارة الطاقة: انقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا كلها جراء أعطال عديدة
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