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البقاع
17
o
الجنوب
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o
الشمال
23
o
جبل لبنان
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o
كسروان
21
o
متن
21
o
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إحصاءات غرفة التحكم: 6 جرحى في 4 حوادث خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-04-02 | 00:10
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إحصاءات غرفة التحكم: 6 جرحى في 4 حوادث خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية
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