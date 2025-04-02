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الرئيس عون يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2025-04-02 | 09:12
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الرئيس عون يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قصر بعبدا
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