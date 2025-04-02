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وسائل إعلام سورية: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف حي برزة في دمشق

آخر الأخبار
2025-04-02 | 14:22
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وسائل إعلام سورية: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف حي برزة في دمشق
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وسائل إعلام سورية: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف حي برزة في دمشق

 
 
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