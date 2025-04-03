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الوكالة الوطنية: مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل - يارون

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2025-04-03 | 03:20
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الوكالة الوطنية: مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل - يارون
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الوكالة الوطنية: مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل - يارون

 
 
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