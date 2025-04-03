الوكالة الوطنية: مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل - يارون

التالي

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة وقنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في المناطق التالية: جرد رأس بعلبك، بلدة معركة – صور، حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 10.30 والساعة 17.00