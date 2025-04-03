ترقية العميد الركن محمد الامين إلى رتبة لواء وتعيينه مديرًا عامًّا للإدارة وعضوًا في المجلس العسكري

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ترقية العميد الركن محمد الامين إلى رتبة لواء وتعيينه مديرًا عامًّا للإدارة وعضوًا في المجلس العسكري
آخر الأخبار
2025-04-03 | 11:34
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ترقية العميد الركن محمد الامين إلى رتبة لواء وتعيينه مديرًا عامًّا للإدارة وعضوًا في المجلس العسكري
عُيِّن العميد الركن محمد الأمين مديرًا عامًّا للإدارة وعضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني،بموجب المرسوم رقم 106 تاريخ 3 /4 /2025، وبموجب المرسوم رقم 108 تاريخ 3 /4 /2025، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.
في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:
- ولد في المزرعة - بيروت بتاريخ 13 /1 /1971.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 4 /1 /1993.
- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 1 /8 /1995، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025.
- حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، Master of Science in National Resource Strategy.
- يتقن اللغتين الإنكليزية والعبرية.
- تابع عدّة دورات في الخارج منها: دورة معلم صاعقة في سوريا،United Nation Staff Officer Course في ألمانيا، دورة مشاة تأسيسية،Civil- Military Response To Terrorism & Maritime Terrorism، Eisenhower School، Airborne، Ranger، جميعها في الولايات المتحدة، وعدة دورات في الداخل منها: دورة مغوار، دورة قائد كتيبة، دورة مداهمة، دورة معلم هبوط.
- نفّذ عدّة مهمات دراسية وغير دراسية في الخارج.
- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها قائد فوج التدخل الخامس، ورئيس فرع مخابرات منطقة البقاع.
- حائز الأوسمة الآتية: الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 – التقدير العسكري درجة فضية – الجرحى مرّتَين – الحرب – الاستحقاق اللبناني درجة ثالثة – الأرز الوطني من رتبة فارس – مكافحة الإرهاب – الاستحقاق اللبناني درجة ثانية – الأرز الوطني من رتبة ضابط.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدان.
*
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