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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره المجري أوربان تحدثا مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية وخطوات أخرى تالية
آخر الأخبار
2025-04-03 | 13:17
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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره المجري أوربان تحدثا مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية وخطوات أخرى تالية
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