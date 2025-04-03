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ترامب: أعتقد أن إيران تريد محادثات مباشرة

آخر الأخبار
2025-04-03 | 16:43
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ترامب: أعتقد أن إيران تريد محادثات مباشرة
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ترامب: أعتقد أن إيران تريد محادثات مباشرة

 
 
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