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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٣ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2025-04-04 | 00:00
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٣ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٣ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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