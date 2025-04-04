احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٣ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض ستتم على الأرجح خلال أسابيع قليلة

أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض ستتم على الأرجح خلال أسابيع قليلة

المستهدف بالغارة على صيدا هو حسن فرحات (أبو ياسر) المسؤول في حركة حماس وقد استشهد مع إبنه وإبنته