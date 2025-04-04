منصوري خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان: نثمّن التعاون الوثيق الذي تم مع الأجهزة القضائية والأمنية التي لعبت دورا مهما في ايقاف المضاربين غير الشرعيين على العملة وكان في السوق أسعار متعددة للصرف نجحنا في توحيدها

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