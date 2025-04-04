منصوري خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان: مصرف لبنان لم يعمد الى تثبيت سعر الصرف بل يعمل على استقرار سعر الصرف بالتشاور مع الحكومة وهذا التعاون مستمر مع الحكومة الحالية

منصوري خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان: نثمّن التعاون الوثيق الذي تم مع الأجهزة القضائية والأمنية التي لعبت دورا مهما في ايقاف المضاربين غير الشرعيين على العملة وكان في السوق أسعار متعددة للصرف نجحنا في توحيدها

السابق