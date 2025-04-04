الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

برنامج "Researcher قصّة كبيرة" في انطلاقة مُتجدّدة وقويّة ابتداءً من الثلاثاء 8 نيسان على الـLBCI (صور)

برنامج "Researcher قصّة كبيرة" في انطلاقة مُتجدّدة وقويّة ابتداءً من الثلاثاء 8 نيسان على الـLBCI (صور)

منصوري خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان: مصرف لبنان لم يعمد الى تثبيت سعر الصرف بل يعمل على استقرار سعر الصرف بالتشاور مع الحكومة وهذا التعاون مستمر مع الحكومة الحالية