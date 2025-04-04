رويترز: الذهب يهبط في المعاملات الفورية 1% تقريبا إلى 3084 دولارا للأوقية

الدفاع المدني يعلن إستشهاد 30 شخصا على الأقل في غزة "منذ فجر" الجمعة

الدفاع المدني يعلن إستشهاد 30 شخصا على الأقل في غزة "منذ فجر" الجمعة

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة وقنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 12.45 والساعة 19.00