الدفاع المدني يعلن إستشهاد 30 شخصا على الأقل في غزة "منذ فجر" الجمعة

أعلن الدفاع المدني إستشهاد 30 شخصا على الأقل في القطاع منذ فجر الجمعة جراء ضربات وعمليات عسكرية تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، مع إعلانها توسيع عملياتها في شماله.



وأكد الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أن هذه "الحصيلة ليست نهائية".