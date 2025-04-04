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الوكالة الوطنية: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس وصلت إلى بيروت للقاء المسؤولين
آخر الأخبار
2025-04-04 | 09:52
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الوكالة الوطنية: الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس وصلت إلى بيروت للقاء المسؤولين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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