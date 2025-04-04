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انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

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2025-04-04 | 11:39
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انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
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انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

 
 
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