الجميل لـ "جدل": يجب ألا نلغي قصص بعضنا بل أن نعترف بالمسارات كلها التي حصلت في هذا البلد ومن هذا المنطلق نكتشف معًا كيفية بناء لبنان جديد فيه عيش مشترك ودولة احترام

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