الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سامي الجميل لـ "جدل": عندما يسقط مشروع السلاح لن يكون هناك خيار آخر غير التفاهم وإسرائيل لا تلاحقنا لأننا لا نملك سلاحًا غير شرعيّ ولا ننفّذ مطالب خارجية وأي توسّع جغرافيّ إسرائيليّ على حساب لبنان سنقاوم جميعنا تحت سقف الجيش اللبنانيّ والدولة
آخر الأخبار
2025-04-04 | 13:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سامي الجميل لـ "جدل": عندما يسقط مشروع السلاح لن يكون هناك خيار آخر غير التفاهم وإسرائيل لا تلاحقنا لأننا لا نملك سلاحًا غير شرعيّ ولا ننفّذ مطالب خارجية وأي توسّع جغرافيّ إسرائيليّ على حساب لبنان سنقاوم جميعنا تحت سقف الجيش اللبنانيّ والدولة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجميل
"جدل":
عندما
مشروع
السلاح
التفاهم
وإسرائيل
تلاحقنا
لأننا
سلاحًا
شرعيّ
ننفّذ
مطالب
خارجية
توسّع
جغرافيّ
إسرائيليّ
لبنان
سنقاوم
جميعنا
الجيش
اللبنانيّ
والدولة
التالي
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق أنفاق المطار باتجاه خلدة تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة
أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض ستتم على الأرجح خلال أسابيع قليلة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:41
صاروخ على مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا
أخبار دولية
16:41
صاروخ على مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا
0
أخبار لبنان
15:57
اجتماع لقائد الجيش مع قادة الأجهزة الأمنية
أخبار لبنان
15:57
اجتماع لقائد الجيش مع قادة الأجهزة الأمنية
0
آخر الأخبار
15:52
وزارة الدفاع الروسية: أطلقنا صاروخًا على تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين غربيين في مطعم في مدينة كريفي ريه
آخر الأخبار
15:52
وزارة الدفاع الروسية: أطلقنا صاروخًا على تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين غربيين في مطعم في مدينة كريفي ريه
0
أخبار دولية
15:39
ميلوني: لعدم تضخيم الأثر الفعليّ للرسوم الجمركية الأميركية
أخبار دولية
15:39
ميلوني: لعدم تضخيم الأثر الفعليّ للرسوم الجمركية الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:41
صاروخ على مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا
أخبار دولية
16:41
صاروخ على مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا
0
أخبار لبنان
15:57
اجتماع لقائد الجيش مع قادة الأجهزة الأمنية
أخبار لبنان
15:57
اجتماع لقائد الجيش مع قادة الأجهزة الأمنية
0
آخر الأخبار
15:52
وزارة الدفاع الروسية: أطلقنا صاروخًا على تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين غربيين في مطعم في مدينة كريفي ريه
آخر الأخبار
15:52
وزارة الدفاع الروسية: أطلقنا صاروخًا على تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين غربيين في مطعم في مدينة كريفي ريه
0
أخبار دولية
15:39
ميلوني: لعدم تضخيم الأثر الفعليّ للرسوم الجمركية الأميركية
أخبار دولية
15:39
ميلوني: لعدم تضخيم الأثر الفعليّ للرسوم الجمركية الأميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-13
هل بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة الخلافات الزوجية؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة
علوم وتكنولوجيا
2025-02-13
هل بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة الخلافات الزوجية؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
صحة وتغذية
2025-04-02
5 أسباب تؤدي إلى الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم... تعرفوا عليها!
صحة وتغذية
2025-04-02
5 أسباب تؤدي إلى الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم... تعرفوا عليها!
0
أمن وقضاء
2025-01-05
قوى الامن: توقيف 209 أشخاص بجرائم مختلفة
أمن وقضاء
2025-01-05
قوى الامن: توقيف 209 أشخاص بجرائم مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-07
مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-07
مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:48
عشية انطلاق رالي الربيع... هكذا يرى اسطورة الراليات اللبنانية المنافسة لهذا الموسم
رياضة
13:48
عشية انطلاق رالي الربيع... هكذا يرى اسطورة الراليات اللبنانية المنافسة لهذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السياسة الجمركية للإدارة الأميركية تقود العالم إلى المجهول
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السياسة الجمركية للإدارة الأميركية تقود العالم إلى المجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Great"... من أميركا إلى ايران ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Great"... من أميركا إلى ايران ولكن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
روح جديدة في الجامعة اللبنانية الاميركية: انه رئيسها العاشر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
روح جديدة في الجامعة اللبنانية الاميركية: انه رئيسها العاشر
0
أخبار لبنان
13:26
وزيرة الشؤون الإجتماعية تتحدث للـLBCI عن عناوين خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم
أخبار لبنان
13:26
وزيرة الشؤون الإجتماعية تتحدث للـLBCI عن عناوين خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ملف إكتظاظ السجون اللبنانية والبطء في المحاكمات يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ملف إكتظاظ السجون اللبنانية والبطء في المحاكمات يعود إلى الواجهة
0
أخبار دولية
13:23
تفاصيل محادثات أورتاغوس...
أخبار دولية
13:23
تفاصيل محادثات أورتاغوس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:08
قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
دعم أوروبيّ مشروط... والإصلاح أولًا
تقارير نشرة الاخبار
13:07
دعم أوروبيّ مشروط... والإصلاح أولًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
02:49
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
2
خبر عاجل
02:18
معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق
خبر عاجل
02:18
معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق
3
آخر الأخبار
20:10
غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت شقه سكنية في منطقة دلاعه - صيدا
آخر الأخبار
20:10
غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت شقه سكنية في منطقة دلاعه - صيدا
4
أمن وقضاء
03:21
الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك
أمن وقضاء
03:21
الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك
5
اقتصاد
05:13
تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين
اقتصاد
05:13
تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين
6
خبر عاجل
02:42
أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان
خبر عاجل
02:42
أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 4-4-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 4-4-2025
8
أخبار دولية
01:59
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
01:59
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More