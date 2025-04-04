سامي الجميل لـ "جدل": عندما يسقط مشروع السلاح لن يكون هناك خيار آخر غير التفاهم وإسرائيل لا تلاحقنا لأننا لا نملك سلاحًا غير شرعيّ ولا ننفّذ مطالب خارجية وأي توسّع جغرافيّ إسرائيليّ على حساب لبنان سنقاوم جميعنا تحت سقف الجيش اللبنانيّ والدولة

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