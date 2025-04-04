الجميل لـ "جدل": حزب الله يريد أن يقنعنا بأنّه يملك حقًا في ما لا حق له إذ لا مساواة في امتلاك فريق حقوق لا يحظى بها الفريق الآخر أم المواطنون الآخرون ولدينا جيش في لبنان لحمايتنا

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