الجميل لـ "جدل": القيادة اللبنانية حرة اليوم وتهدف إلى الخدمة لذلك سنرى تحسنًا حتميًا في الوزارات كلها ولبنان يتجّه نحو مسار إيجابيّ ولا أفق لسلاح الحزب في لبنان

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