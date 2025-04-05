رسوم ترامب الجمركية بنسبة 10% على مجمل المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة تدخل حيز التنفيذ

اجتماع بين الرئيس عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في قصر بعبدا

اجتماع بين الرئيس عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في قصر بعبدا

مصادر لرويترز: تعليق اتفاق تيك توك بالولايات المتحدة بعدما أشارت الصين للبيت الأبيض إلى أنها لن توافق عليه