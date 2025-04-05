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اورتاغوس غادرت قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح
آخر الأخبار
2025-04-05 | 02:23
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اورتاغوس غادرت قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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