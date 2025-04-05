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المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة لـ"الجزيرة": نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استهداف الاحتلال للمسعفين في رفح

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2025-04-05 | 07:27
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المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة لـ&quot;الجزيرة&quot;: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استهداف الاحتلال للمسعفين في رفح
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المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة لـ"الجزيرة": نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استهداف الاحتلال للمسعفين في رفح

 
 
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