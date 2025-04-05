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o
البقاع
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o
الجنوب
21
o
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o
جبل لبنان
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o
كسروان
21
o
متن
21
o
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى السان جورج - عجلتون... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم 03797936 أو على الرقم 03649944
آخر الأخبار
2025-04-05 | 08:31
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى السان جورج - عجلتون... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم 03797936 أو على الرقم 03649944
*
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