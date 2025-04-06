الوكالة الوطنية للإعلام: قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين

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حنكش للـLBCI: هناك قرار صارم بشأن الحدود مع سوريا وضبطها والمطار أصبح تحت سيطرة الجيش التامة والأخير مسؤول بشكل مباشر عن ضبط المرافق والمعابر الشرعية كذلك المعابر غير الشرعية للبدء بالإصلاحات اللازمة لمنع تهريب الأسلحة أو الأموال لحزب الله