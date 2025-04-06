حنكش للـLBCI: هناك قرار صارم بشأن الحدود مع سوريا وضبطها والمطار أصبح تحت سيطرة الجيش التامة والأخير مسؤول بشكل مباشر عن ضبط المرافق والمعابر الشرعية كذلك المعابر غير الشرعية للبدء بالإصلاحات اللازمة لمنع تهريب الأسلحة أو الأموال لحزب الله

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حنكش للـLBCI: نتائج الحرب كانت واضحة وحزب الله أصبح في مرحلة جديدة وعليه التأقلم معها والتعلم من التجارب التاريخية السابقة كما أن إيران تخلت عن حليفها في لبنان منذ بداية الحرب