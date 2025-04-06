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حنكش للـLBCI: نتائج الحرب كانت واضحة وحزب الله أصبح في مرحلة جديدة وعليه التأقلم معها والتعلم من التجارب التاريخية السابقة كما أن إيران تخلت عن حليفها في لبنان منذ بداية الحرب
آخر الأخبار
2025-04-06 | 03:58
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حنكش للـLBCI: نتائج الحرب كانت واضحة وحزب الله أصبح في مرحلة جديدة وعليه التأقلم معها والتعلم من التجارب التاريخية السابقة كما أن إيران تخلت عن حليفها في لبنان منذ بداية الحرب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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