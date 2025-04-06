حنكش للـLBCI: نتائج الحرب كانت واضحة وحزب الله أصبح في مرحلة جديدة وعليه التأقلم معها والتعلم من التجارب التاريخية السابقة كما أن إيران تخلت عن حليفها في لبنان منذ بداية الحرب

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