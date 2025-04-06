الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للإعلام: عملية تجريف في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون

آخر الأخبار
2025-04-06 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للإعلام: عملية تجريف في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: عملية تجريف في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

عملية

تجريف

الباط

أطراف

عيترون

LBCI التالي
يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيلتقي الإثنين بالرئيس ترامب بمشاركة المبعوث ستيف ويتكوف
مركز عمليات طوارىء الصحة في حصيلة نهائية: شهيدان في الغارة الإسرائيلية على بلدة زبقين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:24

تحذير من إشعال النيران في الأحراج تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية

LBCI
أخبار دولية
10:08

نحو ثلاثين قتيلا إثر أمطار غزيرة في الكونغو الديموقراطية

LBCI
أمن وقضاء
10:01

الجيش يزيل عوائق هندسية مفخخة وضعها الجيش الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
09:49

قتيل و3 جرحى بحادث سير بين دراجتين ناريتين عند طريق عام العباسية صور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:49

قتيل و3 جرحى بحادث سير بين دراجتين ناريتين عند طريق عام العباسية صور

LBCI
آخر الأخبار
09:35

حماس: ما عجز الاحتلال عن تحقيقه سابقا بالتفاوض لن ينجح في فرضه بالحرب والإجرام

LBCI
آخر الأخبار
08:58

الصحة: الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي بمسيرة على حفارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة شخصين بجروح

LBCI
آخر الأخبار
07:52

يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيلتقي الإثنين بالرئيس ترامب بمشاركة المبعوث ستيف ويتكوف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-22

باسيل ينعى شديد: "الجسم خسر الحرب بس الروح انتصرت بإيمانها الأقوى من المرض"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-09

عام 2025 عام diva الموسيقى العربية أم كلثوم

LBCI
موضة وجمال
2025-04-04

ياسمينا زيتون تضج أنوثة في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
09:49

قتيل و3 جرحى بحادث سير بين دراجتين ناريتين عند طريق عام العباسية صور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

أورتاغوس تختم زيارتها للبنان…

LBCI
أخبار لبنان
04:50

الراعي: المطلوب أن تتنازل الطوائف للدولة لا الدولة للطوائف

LBCI
أخبار دولية
15:45

كتائب القسام تنشر مقطع فيديو جديدا لإسرائيليّين محتجزين في قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في باريس... المكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف تعرف عن لبنان في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تيك توك: ورقة تفاوض بين الولايات المتحدة والصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

توقيع الكتب الفرنسية: وزارة الثقافة تحتفل بالفرانكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

تلامذة يعيشون WHISH Campus لأول مرة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الشوف وجهة سياحية بيئية ورياضية لصيف ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:09

تعميم من وزير الداخلية بشأن ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية

LBCI
فنّ
04:00

كارمن لبس تفجع بوفاة والدتها (صورة)

LBCI
حال الطقس
02:51

إشتداد سرعة الرياح وغبار في الجو... إليكم حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل

LBCI
فنّ
04:40

جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة (صور وفيديو)

LBCI
منوعات
11:00

لا تغسلوا هذا الغرض في المنزل... غلطة شائعة قد تدمّر الغسالة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

زيارة مورغان أورتاغوس الثانية الى لبنان تختلف عن سابقتها في الشكل لا المضمون

LBCI
خبر عاجل
05:49

الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More