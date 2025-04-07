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ماكرون من القاهرة: لا ينبغي أن يكون لحماس "أي دور" في حكم غزة
آخر الأخبار
2025-04-07 | 06:41
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ماكرون من القاهرة: لا ينبغي أن يكون لحماس "أي دور" في حكم غزة
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