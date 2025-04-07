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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة مواطن بجروح

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2025-04-07 | 09:57
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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة مواطن بجروح
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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة مواطن بجروح

 
 
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