وزير العدل لـ عشرين 30: هناك تقدم تدريجي بموضوع السلاح ولا وزير في المجلس يعارض ذلك ومسألة الجدولة طرحت وعلمنا أن العمل بدأ على الأرض والجيش يقوم بدوره في الجنوب

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