الرئيس السابق لنادي قضاة لبنان ورئيس محكمة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي لـ عشرين 30: منذ الـ2022 حتى اليوم تغيرت أمور كثيرة وقضائيًا لعب نادي قضاة لبنان دورًا أساسيًا في التوعية والوضع المادي تحسن لكنه غير كاف

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