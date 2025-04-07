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المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية لـ عشرين 30: المجتمع المدني أثبت نفسه بقوة وخاصةً بعد 17 تشرين بحيث إحدى المطالب الأساسية كانت إستقلالية القضاء ووردت في خطاب القسم والبيان الوزراي

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2025-04-07 | 15:17
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المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية لـ عشرين 30: المجتمع المدني أثبت نفسه بقوة وخاصةً بعد 17 تشرين بحيث إحدى المطالب الأساسية كانت إستقلالية القضاء ووردت في خطاب القسم والبيان الوزراي
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المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية لـ عشرين 30: المجتمع المدني أثبت نفسه بقوة وخاصةً بعد 17 تشرين بحيث إحدى المطالب الأساسية كانت إستقلالية القضاء ووردت في خطاب القسم والبيان الوزراي

 
 
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المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية لـ عشرين 30: المجتمع المدني أثبت نفسه بقوة وخاصةً بعد 17 تشرين بحيث إحدى المطالب الأساسية كانت إستقلالية القضاء ووردت في خطاب القسم والبيان الوزراي

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