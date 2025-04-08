الكرملين عن إيران: قلنا مرارا إن موسكو تؤيد التسوية السياسية والدبلوماسية

ريتا حايك تستعرض لياقتها البدنية على طريقتها... هذا ما نشرته (فيديو)

ريتا حايك تستعرض لياقتها البدنية على طريقتها... هذا ما نشرته (فيديو)

الكرملين ردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم المحادثات بين واشنطن وطهران: بالتأكيد