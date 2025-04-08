اردوغان: سأناقش الوضع في غزة والخطوات التي يمكن أن نتخذها ضد الهجمات الإسرائيلية خلال منتدى دبلوماسي في تركيا مطلع الأسبوع المقبل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك