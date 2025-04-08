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رويترز: وزير الخارجية الهولندي يدعو السفير الإسرائيلي لتوجيه أسئلة بشأن غزة

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2025-04-08 | 10:46
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رويترز: وزير الخارجية الهولندي يدعو السفير الإسرائيلي لتوجيه أسئلة بشأن غزة
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رويترز: وزير الخارجية الهولندي يدعو السفير الإسرائيلي لتوجيه أسئلة بشأن غزة

 
 
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