المتحدث العسكري باسم أنصار الله في اليمن: أسقطنا طائرة أميركية من نوع إم كيو 9 أثناء قيامها بعمل معاد

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النائب السابق أمل أبو زيد للـLBCI: من ربح المعركة الانتخابية سابقًا يعتبر أنّ الظروف السابقة ما زالت موجودة لكن أؤكد لهم أنّ الظروف زالت والاستحقاق المقبل سيظهر مدى وجود "التيار الوطنيّ الحر"