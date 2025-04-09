الذهب يصعد في المعاملات الفورية بنحو 2% إلى 3043.28 دولارا للأوقية

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أبو زيد للـLBCI: الواقع في جزين يحتّم علينا العلاقات مع الأطراف السياسية كلها وإمكان التحالف يأتي ظرفيًا إذ إنّ كل حزب يسعى إلى التمثيل البرلمانيّ الأكبر وكتيار منفتحون على الجميع