أبو زيد للـLBCI: الواقع في جزين يحتّم علينا العلاقات مع الأطراف السياسية كلها وإمكان التحالف يأتي ظرفيًا إذ إنّ كل حزب يسعى إلى التمثيل البرلمانيّ الأكبر وكتيار منفتحون على الجميع

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