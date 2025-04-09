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الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي السيد بدر الخرافي تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين ولاسيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري

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2025-04-09 | 03:19
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الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي السيد بدر الخرافي تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين ولاسيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري
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الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي السيد بدر الخرافي تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين ولاسيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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