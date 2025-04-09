سلام من بكركي: اذا كانت هناك خشية من عدم الحفاظ على التوازن في بلدية بيروت فهناك افكار عدة بحثتها مع الرئيس بري واحداها اعتماد اللوائح المغلقة

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