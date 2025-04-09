سلام من بكركي: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل أراضيها سيطرحان قريبا على طاولة مجلس الوزارء

سلام من بكركي: إذا ما أردنا الوصول إلى نتيجة يريدها الجميع في شأن تحقيقات انفجار المرفأ فعلينا رفع الايدي عن القضاء

سلام من بكركي: إذا ما أردنا الوصول إلى نتيجة يريدها الجميع في شأن تحقيقات انفجار المرفأ فعلينا رفع الايدي عن القضاء

سلام من بكركي: اذا كانت هناك خشية من عدم الحفاظ على التوازن في بلدية بيروت فهناك افكار عدة بحثتها مع الرئيس بري واحداها اعتماد اللوائح المغلقة