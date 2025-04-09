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العقود الآجلة لخام برنت تواصل التراجع لتصل الى ما دون 60 د/ب لأول مرة منذ شباط 2021 مع بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية
آخر الأخبار
2025-04-09 | 06:24
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العقود الآجلة لخام برنت تواصل التراجع لتصل الى ما دون 60 د/ب لأول مرة منذ شباط 2021 مع بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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